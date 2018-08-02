Di Marzio: “Mirallas oggi non si è allenato, operazione da 2.7mln in prestito con diritto ma potrebbe arrivare anche a titolo definitivo”

il nome nuovo è quello di Kevin Mirallas, ala destra classe 1987 in forza all'Everton ma che da gennaio ha giocato con l'Olympiakos. Il belga, nell'ultima stagione, è sceso in campo 28 volte, collezi...

il nome nuovo è quello di Kevin Mirallas, ala destra classe 1987 in forza all'Everton ma che da gennaio ha giocato con l'Olympiakos. Il belga, nell'ultima stagione, è sceso in campo 28 volte, collezionando 2 gol e 4 assist. Può giocare in quasi tutti i ruoli nel reparto offensivo, sulle due corsie laterali ma anche come punta o seconda punta. Nella sua carriera anche la Francia con Saint Etienne e Lille, oltre alla Grecia con l'Olympiakos appunto. Conta inoltre oltre 60 presenze con la nazionale belga

Trattativa molto avanzata con i viola, che sono molto vicini al giocatore sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Nel caso in cui l'opzione venisse esercitata, si tratterebbe di un'operazione complessiva da 2,7 milioni. Tuttavia le due società stanno trattando sulla formula, dal momento che - data l'età del giocatore - non si esclude nemmeno un acquisto a titolo definitivo. In questo caso i viola potrebbero versare una somma inferiore ai 2,7 milioni. Insomma, il nodo da risolvere consiste proprio in questo. Mirallas guadagna 1,7 milioni e oggi si è allenato a parte. Altro segnale di quanto la trattativa sia davvero ben avviata.

Fonte: Gianlucadimarzio.com