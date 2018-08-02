Scheda: conosciamo Mirallas, attaccante esterno in arrivo dall’Everton. Vero jolly offensivo

Kevin Mirallas è un giocatore di 31 anni esterno dell'Everton ma molto vicino alla Fiorentina.Come caratteristiche si parla di un giocatore molto rapido ed abile nel saltare l'uomo. Gioca prevalenteme...

Kevin Mirallas è un giocatore di 31 anni esterno dell'Everton ma molto vicino alla Fiorentina.

Come caratteristiche si parla di un giocatore molto rapido ed abile nel saltare l'uomo. Gioca prevalentemente come esterno offensivo di sinistra, ma può giocare all'occorrenza anche come attaccante centrale. Destro naturale è molto abile però a giocare a sinistra per rientrare ed andare a calciare. Kevin è uno dei giocatori che si possono definire completi per via delle sue svariate doti tecniche e fisiche che gli permettono di giocare in più modi e ruoli.

In carriera ha vestito le maglie del Lilla dove ha iniziato la carriera da professionista, del Saint Etienne, dell'Olympiakos, e dell'Everton. Pur non avendo vissuto stagioni da protagonista, si è sempre mostrato un ottimo giocatore. È un veterano della nazionale Belga, ed ha collezionato la bellezza di 62 presenze in nazionale maggiore. A Firenze arriverebbe dunque un trascinatore ed un giocatore che porterebbe molta esperienza.

L'operazione potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, anche se non è escluso un arrivo a titolo definitivo. Il costo sarà di circa 3 milioni di euro, mentre lo stipendio è un po' da limare perché gli 1,5 milioni attualmente percepiti sono abbastanza alti per le casse della Fiorentina. Questa operazione non chiude le porte all'arrivo di Marko Pjaca.

Lorenzo Bigiotti