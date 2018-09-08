Mirallas: "Per la viola ho rinunciato a tanti soldi. Tifosi fantastici, vogliamo l'Europa. Chiesa e Simeone..."

Il neo acquisto della Fiorentina, Kevin Mirallas ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta Dello Sport, dove ha esaminato anche temi legati alla Nazionale belga oltre alla maglia viola. Questo un est...

Il neo acquisto della Fiorentina, Kevin Mirallas ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta Dello Sport, dove ha esaminato anche temi legati alla Nazionale belga oltre alla maglia viola. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Mi cercava il Tottenham ma volevo nuove sfide, per non far saltare la trattativa con la Fiorentina ho deciso anche di rinunciare a parte del mio ingaggio ma qui ritroverò la voglia di giocare e l'entusiasmo. L'obiettivo è quello di riportare la squadra in Europa, Chiesa e Simeone? Due talenti, mi ha sorpreso la loro voglia di allenarsi. Non vedo l'ora di debuttare, ho superato i miei fastidi fisici. Il pubblico di Firenze? Caldo e fantastico. Chi mi ricordo dei campioni viola? Il leggendario Batistuta..."