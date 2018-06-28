Sun, l'Everton offre tanti soldi per Rebic. La Fiorentina è pronta ad incassare una bella cifra
Ante Rebic si sta mettendo in mostra anche al Mondiale con la maglia della Croazia. Suo il gol che ha aperto la netta vittoria contro l’Argentina, oltre a tante buone giocate, che stanno attirando le...
Ante Rebic si sta mettendo in mostra anche al Mondiale con la maglia della Croazia. Suo il gol che ha aperto la netta vittoria contro l’Argentina, oltre a tante buone giocate, che stanno attirando le attenzioni soprattutto delle squadre inglesi. Oltre al Tottenham, è l’Everton la società più pronta a fare un’offerta per l’esterno croato, che, secondo quanto riporta l’edizione odierna del The Sun, si aggirerà intorno alle 26 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro). E la Fiorentina, che vanta il 30% sulla cessione da parte dei tedeschi, è pronta a incassare una cifra intorno ai 10 milioni