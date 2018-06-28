Sun, l'Everton offre tanti soldi per Rebic. La Fiorentina è pronta ad incassare una bella cifra

Ante Rebic si sta mettendo in mostra anche al Mondiale con la maglia della Croazia. Suo il gol che ha aperto la netta vittoria contro l’Argentina, oltre a tante buone giocate, che stanno attirando le...

A cura di Redazione Labaroviola 28 giugno 2018 12:11

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