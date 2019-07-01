Bertoni: "Vorrei diventare osservatore per la Fiorentina dal Sudamerica. Non per soldi, Antognoni lo sa.."

Daniel Bertoni, ex calciatore della Fiorentina negli anni 80, è intervenuto nel corso del Pentasport do Radio Bruno Toscana: "Non so se il nuovo Presidente Commisso sceglierà una squadra prettamebte g...

Daniel Bertoni, ex calciatore della Fiorentina negli anni 80, è intervenuto nel corso del Pentasport do Radio Bruno Toscana: "Non so se il nuovo Presidente Commisso sceglierà una squadra prettamebte giovane, per raggiungere un buon livello serve avere il giusto mix con anche l'esperienza. Chiesa se resterà sarà soltanto perché ne sarà felice, mentre al Cholito Simeone io darei un'ultima chance, proverei ad aspettare almeno fino al prossimo gennaio. Qualche consiglio dal Sudamerica? Everton del Brasile è forte, anche se caro. Però sarebbero soldi ben spesi. Aiutare la Fiorentina? Sono a disposizione, vorrei dare una mano come osservatore dal Sudamerica. Antognoni lo sa che non lo farei per soldi, mi basterebbe portare giocatori forti che facciano la fortuna della mia Fiorentina e sarei già contento".

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