Dal Belgio: "Tentativo last minute della Fiorentina, ma Mangala dovrebbe firmare per l'Everton. Prestito secco"
Sono ore calde in casa Fiorentina in chiave mercato. E uno dei nomi emersi con grande forza nelle ultime ore è quello di Orel Mangala. Stando quanto riportato dal giornalista belga, Sacha Tavolieri, O...
Sono ore calde in casa Fiorentina in chiave mercato. E uno dei nomi emersi con grande forza nelle ultime ore è quello di Orel Mangala. Stando quanto riportato dal giornalista belga, Sacha Tavolieri, Orel Mangala firmerà con l'Everton. Di seguito il tweet del giornalista: "Nonostante il tentativo dell'ultimo minuto della Fiorentina, Orel Mangala dovrebbe comunque firmare per EvertonFC con un prestito diretto fino alla fine della stagione. Confermato. Seguiranno altre notizie".
DI MARZIO: “MANGALA VUOLE LA FIORENTINA, CALL TRA ENTOURAGE E LIONE. AGENTI SPINGONO PER L’ARRIVO A FIRENZE”
https://www.labaroviola.com/di-marzio-mangala-vuole-la-fiorentina-call-tra-entourage-e-lione-agenti-spingono-per-larrivo-a-firenze/266102/