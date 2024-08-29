Dal Belgio: "Tentativo last minute della Fiorentina, ma Mangala dovrebbe firmare per l'Everton. Prestito secco"

Sono ore calde in casa Fiorentina in chiave mercato. E uno dei nomi emersi con grande forza nelle ultime ore è quello di Orel Mangala. Stando quanto riportato dal giornalista belga, Sacha Tavolieri, O...

A cura di Redazione Labaroviola 29 agosto 2024 15:05

Condividi