Anche l'Everton su Ilicic, ma l'offerta è molto lontana dalle richieste della Fiorentina
Anche gli inglesi, oltre all'atalanta, stanno seguendo con attenzione la situazione del fantasista sloveno. La Viola chiede 7 mln
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2017 12:21
Stando a quanto riportato sulle colonne dell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino pare che Josip Ilicic, ormai dato per sicuro partente già in questa sessione di mercato, sia finito nel mirino dell'Everton. Il quotidiano infatti, oltre a ricordare l'interesse mai nascosto dell'Atalanta per il fantasista sloveno, evidenzia la volontà degli inglesi di intavolare una trattativa, anche se la richiesta di 7 milioni di euro avanzata dalla società gigliata sembra non poter essere accolta.