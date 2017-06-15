Labaro Viola

Anche l'Everton su Ilicic, ma l'offerta è molto lontana dalle richieste della Fiorentina

Anche gli inglesi, oltre all'atalanta, stanno seguendo con attenzione la situazione del fantasista sloveno. La Viola chiede 7 mln

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 giugno 2017 12:21
Anche l'Everton su Ilicic, ma l'offerta è molto lontana dalle richieste della Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Fiorentina
Ilicic
Everton
Condividi

Stando a quanto riportato sulle colonne dell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino pare che Josip Ilicic, ormai dato per sicuro partente già in questa sessione di mercato, sia finito nel mirino dell'Everton. Il quotidiano infatti, oltre a ricordare l'interesse mai nascosto dell'Atalanta per il fantasista sloveno, evidenzia la volontà degli inglesi di intavolare una trattativa, anche se la richiesta di 7 milioni di euro avanzata dalla società gigliata sembra non poter essere accolta.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok