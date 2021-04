Dall’Inghilterra, Yerry Mina lascerà l’Everton a fine stagione: Fiorentina e Inter alla finestra

Secondo quanto scritto dal Sun, il difensore centrale dell’Everton Yerry Mina potrebbe lasciare l’Everton a fine stagione.

Nell’edizione odierna, il noto tabloid inglese riporta che il difensore colombiano dell’Everton sia alla ricerca di una nuova avventura ed abbia molto mercato in Italia. La Fiorentina e l’Inter, infatti, si sarebbero già mosse per il difensore colombiano che a causa di svariati infortuni non ha trovato la continuità giusta da convincere Carlo Ancelotti a credere ancora in lui.

LEGGI ANCHE: