Dall’Inghilterra gioiscono: “L’Everton ha fatto benissimo a liberarsi di Mina, è sempre infortunato”

In Inghilterra sono tornati a parlare del giocatore viola Jerry Mina, il portale di Liverpool Echo ha scritto le seguenti cose: “Mina è sempre infortunato e ha spesso problemi fisici, l’Everton ha ridotto le perdite e lo ha liberato dal suo contratto. In retrospettiva, quella decisione è sembrata intelligente dato che il colombiano deve ancora giocare per il suo nuovo club, la Fiorentina, in parte a causa di un infortunio muscolare in corso. Mina è stata in panchina quattro volte ma non è ancora scesa in campo con il club italiano”.

A BARCELLONA TORNANO A PARLARE DI ARTHUR