Repubblica, l'Everton offre 25 milioni per Kalinic, adesso tocca al calciatore decidere se accettare o meno

Il club inglese fa sul serio per Kalinic. Il bomber croato vuole il Milan ma dai rossoneri ancora nessuna proposta ai viola

Spunta anche l’Everton sulle tracce di Nikola Kalinic. Il club inglese sarebbe pronto ad offrire alla Fiorentina una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Il croato, che ha sempre espresso la volontà di lasciare Firenze per andare al Milan, adesso è chiamato a rispondere in tempi brevi. Così come i rossoneri, d’altronde, che dovranno decidere se chiudere la trattativa coi viola oppure temporeggiare in attesa di altri colpi. Un dilemma che andrà sciolto nei prossimi giorni, anche perché la Fiorentina accelera su Giovanni Simeone, tutelandosi in caso di addio dell’attaccante croato. Che a questo punto, pare sempre più vicino.

La Repubblica