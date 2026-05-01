Dall'Inghilterra riportano: "La Fiorentina sfida Crystal Palace ed Everton per Irankunda del Watford"

Il club viola pensa ad una giovane ala australiana per il futuro in questo prossimo mercato

Nonostante la permanenza in Serie A della Fiorentina non sia ancora certificata dai numeri, l'ambiente viola ha già iniziato a proiettarsi verso il futuro. Il dibattito non riguarda esclusivamente la guida tecnica, ma si estende a una profonda ristrutturazione dell'organico che appare ormai fondamentale.

In quest'ottica di rinnovamento, la dirigenza toscana avrebbe messo nel mirino un giovane profilo internazionale. Stando a quanto riportato dalla stampa d'oltremanica, il club gigliato sarebbe sulle tracce di Nestory Irankunda, promettente ala australiana classe 2006 che si sta mettendo in luce nel Championship con la maglia del Watford.

Il talento del diciottenne non è però passato inosservato: la concorrenza è agguerrita, specialmente in Inghilterra, dove diverse società di Premier League — su tutte Everton e Crystal Palace — avrebbero già avviato i primi sondaggi per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante.