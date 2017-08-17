Telenovela Kalinic, il croato vuole il Milan a tutti i costi, ma la Fiorentina fa muro. Intanto l'Everton...

La vicenda Kalinic si fa sempre più avvincente e controversa. Dopo non essersi presentato al centro sportivo questa mattina, il centravanti sta facendo di tutto per andare al Milan al più presto, ma l...

La vicenda Kalinic si fa sempre più avvincente e controversa. Dopo non essersi presentato al centro sportivo questa mattina, il centravanti sta facendo di tutto per andare al Milan al più presto, ma la Fiorentina ha altri programmi. La società multerà Nikola Kalinic e, a questo punto, il suo passaggio in rossonero non è poi così scontato: l'Everton infatti ha messo sul piatto 29 milioni di euro, offerta più gradita dai Viola rispetto ai 25 del Milan. Tutto da decidere dunque sul fronte Kalinic... A riportarlo è TuttoMercatoWeb.