L'ACF Fiorentina invita ad entrare con ampio anticipo per la sfida contro l'Inter. Ecco la nota del club
Come si legge dalla nota ufficiale rilasciata pochi minuti fa dalla Fiorentina, i tifosi sono invitati ad entrare allo stadio Artemio Franchi con largo anticipo. Ecco la nota ufficiale del club: "ACF...
Come si legge dalla nota ufficiale rilasciata pochi minuti fa dalla Fiorentina, i tifosi sono invitati ad entrare allo stadio Artemio Franchi con largo anticipo. Ecco la nota ufficiale del club:
"ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, considerata l’altissima affluenza prevista per la gara con l’Inter, in programma domenica 1 dicembre alle ore 18:00, l’accesso allo stadio Franchi sarà possibile dalle ore 16.00.
Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, tutti i supporters viola sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi."
Vi aspettiamo al Franchi!Bonolis: “De Gea non lo scambierei mai con Sommer. Non immaginavo la Fiorentina a pari con l’Inter”
https://www.labaroviola.com/bonolis-de-gea-non-lo-scambierei-mai-con-sommer-non-immaginavo-la-fiorentina-a-pari-con-linter/278809/