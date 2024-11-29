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L'ACF Fiorentina invita ad entrare con ampio anticipo per la sfida contro l'Inter. Ecco la nota del club

Come si legge dalla nota ufficiale rilasciata pochi minuti fa dalla Fiorentina, i tifosi sono invitati ad entrare allo stadio Artemio Franchi con largo anticipo. Ecco la nota ufficiale del club: "ACF...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2024 17:04
L'ACF Fiorentina invita ad entrare con ampio anticipo per la sfida contro l'Inter. Ecco la nota del club - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Come si legge dalla nota ufficiale rilasciata pochi minuti fa dalla Fiorentina, i tifosi sono invitati ad entrare allo stadio Artemio Franchi con largo anticipo. Ecco la nota ufficiale del club: 

"ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, considerata l’altissima affluenza prevista per la gara con l’Inter, in programma domenica 1 dicembre alle ore 18:00, l’accesso allo stadio Franchi sarà possibile dalle ore 16.00. 

Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, tutti i supporters viola sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi."

Vi aspettiamo al Franchi!

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