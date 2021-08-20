Labaro Viola

Longari annuncia: "Biraghi sarà il nuovo capitano della Fiorentina"

Il difensore Biraghi sostituisce Pezzella.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2021 18:07
Longari annuncia: "Biraghi sarà il nuovo capitano della Fiorentina" - Moena, stadio Benatti, 29.07.2021, conferenza Biraghi, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 29.07.2021, conferenza Biraghi, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Social
Fiorentina
Biraghi
German Pezzella
Condividi

Moena, stadio Benatti, 29.07.2021, amichevole Fiorentina-Levico, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Il giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, ha annunciato il nome del nuovo capitano della squadra viola dopo il trasferimento del difensore argentino, German Pezzella, al Betis Siviglia.

Questo il suo tweet: "Cristiano Biraghi sarà il prossimo capitano della Fiorentina".

Longari annuncia: "Biraghi sarà il nuovo capitano della Fiorentina"

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI CECCARINI SU PJANIC

https://www.labaroviola.com/ceccarini-pjanic-non-e-unipotesi-per-la-juve-per-la-viola-e/148416/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok