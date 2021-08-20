Longari annuncia: "Biraghi sarà il nuovo capitano della Fiorentina"
Il difensore Biraghi sostituisce Pezzella.
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2021 18:07
Il giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, ha annunciato il nome del nuovo capitano della squadra viola dopo il trasferimento del difensore argentino, German Pezzella, al Betis Siviglia.
Questo il suo tweet: "Cristiano Biraghi sarà il prossimo capitano della Fiorentina".
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