Cor Sport, per la panchina prende quota il nome di Liverani del Lecce. Le ultime

La Fiorentina sta iniziando a programmare il proprio futuro. Secondo il Corriere dello Sport, Eusebio Di Francesco è il candidato principe per la panchina viola quando Pioli al termine della stagione...

La Fiorentina sta iniziando a programmare il proprio futuro. Secondo il Corriere dello Sport, Eusebio Di Francesco è il candidato principe per la panchina viola quando Pioli al termine della stagione se ne andrà. E’ ancora sotto contratto con la Roma ed ha uno stipendio alto, per questo la società valuta anche delle alternative. Il nome che sta prendendo quota è quello di Fabio Liverani, tecnico del Lecce che sta andando forte in Serie B. Liverani ha lasciato anche un ottimo ricordo da giocatore a Firenze