“Sono a Lecce, chiuso in casa – ha detto Khouma Babacar nella diretta Instagram con Frey – Liverani? Non so se è peggiorato rispetto a Firenze, a volte ti massacra per spiegarti le cose. Firenze? Ti senti a casa, grande affetto, ancor oggi la sento come casa mia. Gol segnato contro la Fiorentina? È stato come un peso sulle spalle, tutte le volte che torno mi emoziono tantissimo in quello stadio. A Salah dicevo sempre “Momo, vai piano”. Sarei rimasto tutta la vita alla Fiorentina. Astori? Speciale, un padre, rispondeva al telefono in ogni momento, è stato un numero uno, dopo ogni gol era sempre il primo ad esultare e ad abbracciarti, non lo dimenticherà nessuno”.