26 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Liverani: “Sohm non è il problema della Fiorentina; non ha espresso il suo potenziale ma ha qualità”

News

Liverani: “Sohm non è il problema della Fiorentina; non ha espresso il suo potenziale ma ha qualità”

Redazione

26 Dicembre · 17:10

Aggiornamento: 26 Dicembre 2025 · 17:10

TAG:

#FiorentinaliveraniSimon Sohm

Condividi:

di

Fabio Liverani doppio ex di Parma e Fiorentina difende le qualità di Simon Sohm, centrocampista acquistato dai viola dal club emiliano

Fabio Liverani è un doppio ex di Parma Fiorentina, ed ha rilasciato un’intervista a Parma Live alla vigilia del match del Tardini, molto delicato per entrambe le squadre.

Ecco le parole del tecnico della Ternana sul momento della Fiorentina:
“Fare una valutazione oggi sulla Fiorentina diventa difficile, io non credo che oggi sia Sohm il problema. È uno di quelli su cui avevo puntato di più, un 2001 aveva 19 anni, ma aveva queste potenzialità che poi si sono viste a Parma e hanno interessato la Svizzera e la Fiorentina. Credo che sia un giocatore che ancora non ha sviluppato tutto il suo potenziale, però è un giocatore forte.  La lotta salvezza comprende tante squadre ad oggi, non mi sento di dirti qualcuno più a rischio. Perché anche oggi che la Fiorentina è la squadra più in difficoltà di tutti, in crisi, faccio fatica a pensare che non riesca a vincere 2-3 partite di seguito. Quindi se tolgo anche la Fiorentina dalle ultime tre, per una questione solo di blasone spero e credo che la Fiorentina possa tirarsi fuori, trovarne altre tre oggi è quasi impossibile”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio