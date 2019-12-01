Liverani: "La Fiorentina non meritava di perdere, i fischi ci stanno. I due rigori non concessi? Faccio fatica a capire"

Così è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva da Fabio Liverani: "Questa è stata una partita di sofferenza, la Fiorentina è una buona squadra. I primi 20-25 minuti li subiamo troppo, poi abbiamo t...

Così è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva da Fabio Liverani: "Questa è stata una partita di sofferenza, la Fiorentina è una buona squadra. I primi 20-25 minuti li subiamo troppo, poi abbiamo trovato le nostre distanze provando a ribattere colpo su colpo. Sui due rigori non concessi dico che faccio fatica a capire come si possa non vedere i contatti su Farias e Shakhov. I tifosi hanno supportato i viola tutta la gara, la Fiorentina non meritava di perdere per quanto ha creato. È normale che i tifosi dopo tre sconfitte consecutive fischino".