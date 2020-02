Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da David Guetta: “Se non resta Iachini bisogna prendere un nome grosso tipo Spalletti. Liverani? Sarebbe una scommessa come Montella, basta scommettere. Un allenatore da big ti garantisce poi l’acquisto di calciatori importanti. La Fiorentina è sempre stata da medio-alta classifica, quindi è tutta questione di soldi. Iachini? Ci ha tirati fuori dalla crisi. Non vedo molta personalità sinceramente nei calciatori. Sottil? Ha sfruttato male le occasioni che gli hanno dato”.