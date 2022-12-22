Iachini può tornare in panchina: il Cagliari è sulle sue tracce al posto di Liverani

Dopo l'avventura a Firenze e a Parma, Beppe Iachini è pronto a rilanciarsi con tinte rossoblù ma davanti a lui c'è Ranieri.

L'ex viola Giuseppe Iachini è in lizza per la panchina cagliaritana dopo l'esonero di un altro ex viola, Fabio Liverani. Infatti è stata decisiva la sconfitta contro il Palermo, che ha catapultato il Cagliari al quattordicesimo posto in classifica. Al momento in pole ci sarebbe Claudio Ranieri, il quale ha dato disponibilità al presidente Giulini che ha dunque preso contatti con l'entourage del mister. Le alternative della società tuttavia sono Giuseppe Iachini e Roberto D'Aversa, entrambi con un passato a Parma, alla ricerca di una nuova esperienza. Altro nome da prendere in considerazione è Ballardini. Lo riporta TuttoCagliari.

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