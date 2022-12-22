Il Marsiglia tenta l'assalto decisivo per Boga, ora è in pole per il giocatore

L'ex Sassuolo dopo la brutta esperienza a Bergamo è pronto a rilanciarsi all'Olimpique Marsiglia, attualmente allenata da Tudor.

L'esterno francese Jeremie Boga ha un piede già fuori da Bergamo ed attende soltanto la finestra di gennaio per poter mettere definitivamente anche l'altro. L'Olimpique Marsiglia dopo aver pescato dalla Serie A diversi giocatori come Cengiz Under o Arkadiusz Milik, è pronta ad entrare nel vivo della trattativa con l'Atalanta per l'acquisto a titolo definitivo di Boga. L'ex Sassuolo è stato cercato da diverse squadre sia italiane che estere nell'ultimo periodo, tra cui la Fiorentina, ma in questo momento in cima ai suoi pensieri si trova la squadra francese che è pronta ad accoglierlo a braccia aperte nonostante la parentesi negativa a Bergamo. Vedremo nei prossimi giorni se la Fiorentina proverà a inserirsi concretamente in questa trattativa che altrimenti è destinata ad andare in porto. Lo riporta Il Giorno

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