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Altro guaio per la Juventus, procura vuole riaprire inchiesta plusvalenze. C'è anche l'Empoli

La Procura della Federcalcio ha chiesto che sia riaperta l'inchiesta sulla false plusvalenze, la Juventus non è l'unico club coinvolto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2022 19:55
Altro guaio per la Juventus, procura vuole riaprire inchiesta plusvalenze. C'è anche l'Empoli -
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Altro guaio per la Juventus, procura vuole riaprire inchiesta plusvalenze. C'è anche l'Empoli

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - La Procura della Federcalcio - apprende l'ANSA - sta notificando alle parti interessate la richiesta di revocazione per la sentenza definitiva della giustizia sportiva sull'inchiesta plusvalenze. La riapertura dell'indagine riguarda la Juve e altre squadre, ed e' stata chiesta sulla base dell'articolo 63 del codice di giustizia sportiva (ANSA). Le evoluzioni della questione Juventus, coinvolgono anche altre squadre che di fatto si sono rese protagoniste di affari con i bianconeri nel periodo preso sotto esame. La comunicazione di ricorso è stata inviata anche a tutti i club coinvolti nelle trattative con i bianconeri, quindi Pescara, Empoli, Pisa, Parma, Genoa, Pro Vercelli, Sampdoria, Novara. Escluso dalla lista il Napoli che non ha avuto rapporti con la Juventus.

LA NOTA DELLA FIFA

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