A 43 anni Fabio Liverani à tornato in A con una consapevolezza e una determinazione che animano le speranze-salvezza del Lecce. Dopo due promozioni consecutive in Salento sta continuando a sfornare risultati e bel gioco: un binomio gradito ai club ambiziosi. Nei mesi scorsi gli sono già arrivati dei chiari messaggi da due sue ex squadre: Fiorentina e Lazio. Ma anche Cagliari e Sassuolo lo tengono sott’occhio. Lui è addirittura legato al club presieduto da Saverio Sticchi Damiani sino al 2022, tuttavia l’allenatore romano vanta una clausola liberatoria di appena 150mila euro. Con sano pragmatismo nel Lecce tutti si concentrano sulla volata-salvezza, ben sapendo che a fine maggio la separazione sarà più che probabile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.