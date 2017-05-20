Liverani: "Un giorno sarò l'allenatore della Fiorentina"

L'ex giocatore della viola Fabio Liverani, attuale tecnico della Ternana, ha parlato a Lady Radio di Fiorentina: "Io alla Fiorentina? Ovunque sono stato ho lasciato un pezzo di cuore, ma a Firenze anc...

L'ex giocatore della viola Fabio Liverani, attuale tecnico della Ternana, ha parlato a Lady Radio di Fiorentina: "Io alla Fiorentina? Ovunque sono stato ho lasciato un pezzo di cuore, ma a Firenze ancor di più perché si è creata stima e unione, quindi sarebbe bellissimo un giorno poter allenare i viola. Credo nel destino e prima o poi accadrà. Amo la città sia dentro che fuori dal campo. Napoli-Fiorentina? Le motivazioni faranno la differenza e il Napoli ne ha di più ma spero comunque di sbagliarmi".