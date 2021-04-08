Liverani: "Volevo portare Castrovilli e Vlahovic al Lecce. Non mi sorprendono molto le dimissioni di Prandelli"

Il retroscena di Liverani su Castrovilli e Vlahovic

A Lady Radio ha parlato l'allenatore e centrocampista viola e l'allenatore Fabio Liverani:

“Cosa penso delle Dimissioni di Prandelli? Mi ha sorpreso ma non più di tanto conoscendo la persona. Cesare è molto sensibile. Bisogna rispettarlo e non bisogna vedere altre cose rispetto alle sue parole. Centrocampo attuale della Fiorentina? Castrovilli lo avrei voluto in B al Lecce ma poi scelse la Cremonese. Lo reputo straordinario, abbina qualità e quantità. Il futuro è dalla sua parte. Amrabat a Verona ha stupito tutti e paradossalmente deve essere coordinato in un centrocampo a tre. Pulgar è quello più vicino a un regista. Bonaventura e Borja Valero sono giocatori straordinari. Vlahovic?Lo volevo prendere in prestito. Tutti quelli che metto nel mirino esplodono".

PEDULLA': "LA FIORENTINA INTERESSATA A FONSECA. CONTATTO BARONE-GATTUSO MA DIFFICILE CON PRADE'"

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