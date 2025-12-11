Liverani: "Situazione Viola incomprensibile, Pradè ha fatto un mercato importante e Pioli ha grande esperienza"

L'ex centrocampista Viola analizza la delicata situazione in casa Fiorentina nonostante i buoni auspici di inizio stagione

L'ex centrocampista della Fiorentina, oggi allenatore, Fabio Liverani, ha parlato a Radio Sportiva del momento in casa viola.

Le sue parole: "La situazione della Fiorentina è una di quelle cose che nel calcio si fa fatica a capire. Allenatore di grandissima esperienza, mercato importante, società forte e centro sportivo moderno: c'erano tutte le condizioni per fare un campionato all'altezza. Pensare al campionato attuale era impensabile. Una stagione come quella attuale ha tante componenti, difficili anche da ricercare. Ora deve uscire dal pericolo, poi con calma dovrà analizzare cosa è successo per non rifare gli stessi errori".