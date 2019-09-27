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Liverani: "Emozionato nell'incontrare la Roma? No. Contro la Fiorentina sì, molto"

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dall'ex centrocampista viola Fabio Liverani: "Emozionato nell'incontrare la Roma? No, provai delle sensazioni speciali quando l'affrontai da calci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2019 12:51
Liverani: "Emozionato nell'incontrare la Roma? No. Contro la Fiorentina sì, molto" -
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Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dall'ex centrocampista viola Fabio Liverani: "Emozionato nell'incontrare la Roma? No, provai delle sensazioni speciali quando l'affrontai da calciatore della Lazio dove sono stato anche capitano dimostrando per 5 anni il mio attaccamento alla maglia. Mi emozionerò di più quando incontrerò la Lazio e la Fiorentina, due club nei quali ho militato".

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