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Liverani: "Con i viola una partita ostica. A Firenze due anni magnifici"

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare del momento dei salentini: "Per noi con la Fiorentina è una partita ostica, nonostante il momento della Vio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2019 21:19
Liverani: "Con i viola una partita ostica. A Firenze due anni magnifici" -
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Il tecnico del Lecce Fabio Liverani è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare del momento dei salentini: "Per noi con la Fiorentina è una partita ostica, nonostante il momento della Viola. La rosa degli avversari è alto. A Firenze sono molto legato, ho passato due anni magnifici. L'anno della penalizzazione ha unito in modo unico squadra e tifosi".

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