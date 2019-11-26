Liverani: "Con i viola una partita ostica. A Firenze due anni magnifici"

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare del momento dei salentini: "Per noi con la Fiorentina è una partita ostica, nonostante il momento della Vio...

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare del momento dei salentini: "Per noi con la Fiorentina è una partita ostica, nonostante il momento della Viola. La rosa degli avversari è alto. A Firenze sono molto legato, ho passato due anni magnifici. L'anno della penalizzazione ha unito in modo unico squadra e tifosi".

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