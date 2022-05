Liverani sicuro: “Fiorentina, se vuoi arrivare tra le prime 6 devi avere un centravanti da 20 gol”

L’ex giocatore della Fiorentina Fabio Liverani, adesso allenatore in cerca di una panchina, ha parlato a TMW, queste le sue parole sulla squadra viola:

“Conosco Italiano, non sono sorpreso, si sono visti i risultati del suo lavoro anche in una grande squadra come la Fiorentina, Firenze è una piazza che merita di stare al meno al settimo posto, ogni anno deve alzare l’asticella sia con i giocatori e sia mantenendo i risultati fatti quest’anno. Torreira ha dato equilibrio sia in fase di possesso che di costruzione, nessuno ha dubbi su di lui, adesso va trovata la quadra dal punto di vista economico. Amrabat aveva dentro ancora il modo di giocare di Verona, giocava individualmente, ha fatto fatica per questo motivo, doveva essere messo in un collettivo, ma adesso è cresciuto tanto. Nico Gonzalez è l’esterno più avanti degli altri, bisogna aspettare gli altri tra cui Ikonè. Se vuoi arrivare tra le prime 5/6 del campionato devi avere un attaccante da 20/25 gol” conclude Liverani.

