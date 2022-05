Nazione, Torreira addio? La Fiorentina cerca un regista, Sensi o Gagliardini sul taccuino

Detto di Torreira, il centrocampo viola aspetta. Almeno per capire quale strada dover prendere per non dover trovarsi a inseguire una soluzione a mercato inoltrato. E’ ovvio che l’evoluzione della vicenda legata a El Nanno condizionerà la scelte; in un modo o nell’altro. Se Torreira dovesse lasciare Firenze, la Fiorentina dovrà per forza trovare un regista. O comunque un’alternativa anche numerica. Nel ruolo piace Sensi e non da ora, visto che Pradè ha sempre avuto un occhio di riguardo nei suoi confronti. Ma c’è anche Gagliardini che cerca un rilancio dopo un periodo opaco all’Inter. Lo scrive La Nazione.

