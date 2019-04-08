Rai Toscana, il pole per il dopo Pioli c'è Fabio Liverani. È il preferito della Fiorentina

Secondo quanto riportato dal TG Regione Toscana in pole per sostituire Stefano Pioli da giugno c'è Fabio Liverani, attuale tecnico del Lecce. Il regista ex Fiorentina si sta giocando la promozione da...

Secondo quanto riportato dal TG Regione Toscana in pole per sostituire Stefano Pioli da giugno c'è Fabio Liverani, attuale tecnico del Lecce. Il regista ex Fiorentina si sta giocando la promozione da allenatore del Lecce e si sta rendendo protagonista di un grande campionato.