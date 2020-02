L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta e delle 5 partite rinviate per il Coronavirus: “In Italia si prendono alcune decisioni senza senso e logica. Ritorna alla luce il lato oscuro del calcio che abbiamo provato e cercato di ripulire. Una decisione del genere tutela solamento quattro o cinque squadre che hanno interessi in gioco”.