Su Kumbulla nelle scorse settimane ha lavorato con grande insistenza il Napoli e il presidente De Laurentiis aveva anche raggiunto un accordo con il collega gialloblù Setti sulla base di 21 milioni più 4 di bonus. Il giocatore, però, non ha dato il suo via libera al trasferimento sotto il Vesuvio e l’affare, se non completamente saltato, è stato almeno congelato. Dietro questo no c’è proprio la società di Suning che ha già incontrato più volte l’entourage del ragazzo facendogli capire che nel progetto di Conte avrebbe un ruolo importante. Premesso che pure la Lazio e la Fiorentina hanno sondato il terreno per il nazionale albanese, le maggiori insidie arrivano dalla Bundesliga. Il Lipsia, il Bayern e il Borussia Dortmund hanno mandato i loro 007 a osservarlo al Bentegodi e pure domenica a Udine, dove Marash ha nuovamente impressionato. E poi occhio a quello che può succedere con le società della Premier: i due club di Manchester, Everton e Chelsea si sono informati. Se il suo rendimento rimarrà questo anche nelle prossime 14 giornate di A, potrebbero essere necessari 30 milioni, bonus compresi. L’Inter per il momento lo valuta tra i 20 e i 25, ma nell’affare Kumbulla si sente forte e ha fiducia. Lo riporta Il Corriere dello Sport.