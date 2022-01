Nazione, Kumbulla torna nel mirino della Fiorentina: accetterebbe la viola, a Roma poco spazio

La Fiorentina sta cercando un rinforzo anche per la sua difesa. Marash Kumbulla piaceva ai dirigenti gigliati già quando militava nell’Hellas Verona. Alla Roma non sta trovando lo spazio e per questo la Fiorentina potrebbe essere una destinazione gradita. Soprattutto a giugno, ora i viola hanno Nastasic. Lo riporta La Nazione.

