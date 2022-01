Vlahovic ora resta a Firenze. La Fiorentina non fa sconti a giugno, chiede 80 milioni

A gennaio sicuramente Dusan Vlahovic non lascerà la Fiorentina, ma in estate sono tante le pretendenti sul serbo. In Premier ci sono Arsenal, Manchester City e Chelsea. In Bundesliga il Bayern Monaco guarda con interesse. In Serie A c’è sempre la Juventus. Quello che è certo è che la Fiorentina non lo lascerà partire per meno di 70-80 milioni. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

