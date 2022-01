Vlahovic mostra lo “Swatch Pradè”, l’orologio che grazie alla Fiorentina ha impennato il valore

C’è un particolare nell’ultima storia social di Dusan Vlahovic che certo non sarà sfuggito ai collezionisti e amanti degli orologi svizzeri Swatch. L’attaccante serbo, di proprietà della Fiorentina e attuale capocannoniere della Serie A, ha postato per l’ultimo dell’anno la foto del suo polso con indosso uno Swatch colorato di giallo, blu, arancione, fucsia.

“Quality”, ha scritto Vlahovic accompagnando la foto anche con una faccina sorridente. Si tratta di uno Swatch SCJ101 “Grand Prix” del 1992: un cronografo al quarzo che segna ore, minuti e secondi sul quadrante principale mentre nei tre sottoquadranti ha le classiche 12 ore, 30 minuti e secondi. Presenta inoltre una scala tachimetrica in base 1000 sulla parte periferica del quadrante. Ha una cassa da 37.5mm, poi ridotta a 34mm qualche anno dopo in plastica trasparente gialla e verde lime col cinturino in plastica. Fin qui niente di particolare, si potrebbe obiettare. E invece c’è un’altra curiosità da svelare.

Non è un orologio casuale, infatti. E’ un oggetto che a distanza di trent’anni esatti si potrebbe definire vintage e che fino a meno di tre anni fa lo si poteva trovare anche online a prezzi piuttosto contenuti (non più di 90 euro). Il prezzo è letteralmente schizzato alle stelle ad agosto 2019, quando l’attuale direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, l’ha indossato in un’occasione speciale: la prima foto ufficiale di Franck Ribery in posa con la maglia viola nel giorno del suo arrivo a Firenze.

Il dettaglio dell’orologio Swatch SCJ101 “Grand Prix” indossato da Pradè cattura l’attenzione anche dei siti dedicati all’orologeria. E’ il caso di Italian Swatch Spotter, che ad agosto 2019 posta sul suo profilo instagram l’immagine di Pradè e dell’orologio in questione.

La foto inizia a girare anche in ambienti vicini ai collezionisti e appassionati di Swatch. E nel giro di pochissimo tempo il modello indossato dal dirigente della Fiorentina viene ribattezzato “Swatch Pradè” e il suo valore schizza alle stelle. Attualmente può variare dai 260 ai 600 fino addirittura ad oltre 800 euro. Niente male per un oggetto che di colpo è tornato di moda e che adesso, complice l’ultima foto di Dusan Vlahovic, c’è da scommetterci possa essere ancora più ambito da tutti gli amanti del genere. Lo scrive Repubblica Firenze

AMADEUS OMAGGIA LA FIORENTINA IN DIRETTA TV