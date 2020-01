Come riporta La Nazione, l’offerta della Fiorentina per Marash Kumbulla non ha lasciato indifferente il Verona. Ad attrarre il club scaligero è stata l’ultima proposta viola: subito 7 milioni e il prestito di 18 mesi di Sottil, con eventuale riscatto e recompra. La concorrenza non manca, su di lui c’è anche l’Inter e lo United