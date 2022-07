Tirreno, opportunità Kumbulla per il post Milenkovic. Il difensore della Roma potrebbe scavalcare Cistana

Ipotesi Marash Kumbulla e Andrea Cistana entrano in orbita Fiorentina. Come riportato da Il Tirreno, gli eventuali pretendenti a Nikola Milenkovic dovranno offrire almeno 15 milioni. Liquidità necessaria per tornare sul mercato ed individuare il successore: è così che spunta la candidatura di Kumbulla, richiesto anche dal Torino del suo ex allenatore Juric. Un’opportunità che potrebbe essere anche più forte di quella di Cistana, difensore classe ’97 del Brescia.