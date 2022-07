Nazione, Bajrami, l’Empoli chiede 10 milioni la Fiorentina pensa a Zurkowski come contropartita

Bajrami nasce come trequartista, ma nell’Empoli ha dimostrato di sapersi adattare anche i ruoli che richiedono una applicazione più definita negli spazi stabiliti e concentrazione nei compiti tattici. L’Empoli valuta Bajrami circa 10 milioni e nella eventuale trattativa con i viola potrebbe essere inserito Zurkowski, sul quale il club azzurro non ha esercitato il diritto di riscatto per 4,5 milioni ma riprenderebbe volentieri per una valutazione inferiore (magari da inserire all’interno dell’affare Bajrami). Tutto da costruire, ma la presenza di Ramadani significa che la pista è percorribile. Lo scrive La Nazione.

