Nazione, torna di moda Kumbulla per la difesa della Fiorentina: si punterebbe al prestito

Nelle ultime ore, accanto ai candidati forti già usciti allo scoperto, sembra essere tornato d’attualità un vecchio pallino di Pradè: Kumbulla della Roma. Il discorso è questo: Le Normand è il giocatore che la Fiorentina vorrebbe consegnare ad Italiano, ma la quotazione del difensore rimane altissima. In poche parole: i soldi che si potrebbero incassare da Milenkovic non sarebbero sufficienti per portarsi a casa il giocatore che il Real Sociedad valuta 23 milioni.

Dunque la Fiorentina ha valutato l’alternativa Acerbi e poi Kumbulla che i dirigenti viola avevano seguito anche nel Verona e che proprio da Verona avrebbero portato più che a volentieri a Firenze. Ora, dunque, la candidatura del difensore può tornare di attualità, con il club giallorosso probabilmente aperto a un’operazione che non si basi sulla cessione a titolo definivo nell’immediato ma più avanti e quindi con un prezzo accettabile. Lo scrive La Nazione.

