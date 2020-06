Marash Kumbulla si avvicina alla Lazio. Oggi è andato in scena un incontro fra la Lazio e Verona negli uffici di Lotito per cercare di trovare l’intesa per il giovane centrale. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset per chiudere la trattativa mancherebbero solo alcuni dettagli: le parti trattano sulla base di 18 milioni di euro più un paio di contropartite tecniche. Si parla di Lombardi, attualmente in prestito alla Salernitana e di Berisha, in prestito al Fortuna Düsseldorf.