La Fiorentina sta pensando per la prossima sessione di mercato ad un difensore e ad un centrocampista. I nomi? Kumbulla dell’Hellas Verona e Malinovskyi dell’Atalanta. Sono delle operazioni sicuramente molto pesanti a livello economico, una seconda parte del mercato invece, come i prestiti di Florenzi e Rugani avrebbe un impatto finanziario sicuramente meno determinante così come l’ingaggio di Bonaventura che potrebbe arrivare in viola da svincolato. Lo riporta La Nazione.