Kumbulla come Amrabat, venduto a 25 milioni, la Roma lo mette sul mercato, c’è anche la Fiorentina

Questo quello che scrive il quotidiano Il Romanista riguardo il futuro di Kumbulla, citando anche la Fiorentina

“Delle volte il calcio regala stranezze difficili da capire. Prendiamo, per esempio, Kumbulla. Il ragazzo albanese è stato acquistato diciotto mesi fa dal Verona per una cifra complessiva intorno ai venticinque milioni, figlia legittima di una grande stagione giocata con la maglia del Verona. Nella sua prima stagione in giallorosso ha comunque fatto vedere qualità su cui poter lavorare. Quest’anno, al contrario, Kumbulla fin qui ha fatto una certa fatica a confermarsi, forse conseguenza anche di un difficile recupero dal Covid. In ogni caso, mai come ora, a Trigoria sono arrivate richieste per il difensore. Oltre a quella già nota del Torino dove Juric rivorrebbe il giocatore alle sue dipendenze, per Kumbulla si sono fatte avanti anche la Fiorentina, il Cagliari e il Napoli che ha l’esigenza di trovare un sostituto a Manolas tornato al suo amato Olimpiakos. Tra tutte, per quello che sappiamo, l’unica che ha una possibilità di trasformarsi in realtà, più a giugno che a gennaio, è quella con il Torino. Soprattutto perché in granata ci sono un paio di giocatori che a Trigoria piacciono: il centrale difensivo Bremer che Cairo valuta venticinque milioni e l’esterno difensivo Singo che il presidente del Torino valuta una ventina di milioni. Difficile che con questi numeri si riesca a trovare un accordo, ma lavorandoci e magari inserendo un altro giocatore in direzione Torino, l’affare potrebbe prendere corpo”

