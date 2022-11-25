Da Roma: Mourinho vuole N'Dicka, ma prima deve uscire Kumbulla. C'è la Fiorentina (da tempo)
Marash Kumbulla è in uscita dalla Roma. Nell'edizione odierna de Il Messaggero si parla anche delle richieste di Mourinho per il mercato invernale. Il tecnico vorrebbe un centrale mancino, ma anche pe...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2022 21:07
Marash Kumbulla è in uscita dalla Roma. Nell'edizione odierna de Il Messaggero si parla anche delle richieste di Mourinho per il mercato invernale. Il tecnico vorrebbe un centrale mancino, ma anche per prendere Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte in scadenza a giugno, servirebbe piazzare Marash Kumbulla. L'albanese piace alla Fiorentina e non da oggi.
MILENKOVIC: “SONO RIMASTO ALLA FIORENTINA CONVINTO DA ITALIANO E DALLE AMBIZIONI DELLA SOCIETÀ”
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