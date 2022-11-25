Milenkovic: "Sono rimasto alla Fiorentina convinto da Italiano e dalle ambizioni della società"

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, al mondiale in Qatar con la Serbia, è tornato sulla sua scelta di rinnovare con il club viola

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato a TLN TV del rinnovo con i viola e del suo compagno di Nazionale e di club Luka Jovic: "Le ambizioni del club e la permanenza in viola di mister Italiano sono state due cose fondamentali per convincermi. Il gioco del tecnico mi piace molto e amo la Fiorentina e Firenze. Ho imparato da tutti gli allenatori che ho avuto nella mia esperienza viola. L'idea di gioco di Italiano è moderna e consiste in molto pressing e possesso palla, tira fuori il meglio da ognuno di noi". Lo riporta TMW

LA GAZZETTA FA IL NOME DI BOGA PER LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/gazzetta-italiano-punta-sul-4-2-3-1-la-fiorentina-va-sul-mercato-occhio-a-boga-in-uscita-dallatalanta/193754/