Gazzetta, Italiano punta sul 4-2-3-1, la Fiorentina va sul mercato. Occhio a Boga in uscita dall’Atalanta

Boga poco minutaggio a Bergamo, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto

La Fiorentina sta facendo delle valutazioni: aggiungere un giocatore offensivo, considerando che solo a gennaio sono programmate 6 gare e Italiano pare intenzionato a proseguire sul 4-2-3-1, potrebbe diventare una necessità. Occhio a Boga, che a Bergamo non è mai stato impiegato dal primo minuto in stagione. Operazioni appetibili soprattutto parlando di prestito con diritto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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