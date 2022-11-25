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CorFio: “Cessione Gonzalez? Ora la Fiorentina chiede meno di 40 milioni. Più facile a giugno"

Ci sono almeno due squadre estere sulle tracce dell'argentino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2022 09:10
CorFio: “Cessione Gonzalez? Ora la Fiorentina chiede meno di 40 milioni. Più facile a giugno" - Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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CorFio: “Cessione Gonzalez? Ora la Fiorentina chiede meno di 40 milioni. Più facile a giugno"

Tutto risolto, quindi tra Barone e Gonzalez? Amici come prima, e tanti saluti al mercato? Non proprio. Anzi. I suoi agenti infatti, fin dall'estate scorsa, conoscono le richieste della società (in estate servivano 40 milioni per portarlo via da Firenze, adesso decisamente meno) e sono sempre al lavoro per capire se si possa aprire qualche porta già a gennaio. Difficile (più semplice immaginare un addio a giugno) ma non impossibile. All'estero per esempio, ci sono almeno due società sulle tracce del numero 22 viola e da parte sua, la Fiorentina, non alzerà nessun muro. Un altro tema, il futuro, discusso nella cena di mercoledi sera. E anche su questo Barone è stato molto chiaro col giocatore spiegandogli che, se vuole andare, dovrà portare una proposta all'altezza delle richieste del club. Tutto insomma, può ancora succedere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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