Kumbulla loda Bove: “Edoardo è un ragazzo d’oro, è molto intelligente. Lo seguo sempre con affetto”

L’ex difensore della Roma elogia il centrocampista della Fiorentina Bove, che considera come il suo migliore amico nel calcio

Marash Kumbulla elogia Edoardo Bove. Il difensore di proprietà della Roma, adesso in forza all'Espanyol, ha parlato del centrocampista adesso di proprietà della Fiorentina ma suo ex compagno ai tempi dei giallorossi. Il calciatore si è così espresso ai microfoni di Radio Serie A:

Il mio migliore amico nel calcio?

"Se devo fare un nome dico Edoardo Bove. Abbiamo passato 2-3 anni insieme alla Roma, è un ragazzo d'oro, molto intelligente e abbiamo legato tanto. Lo seguo sempre con affetto".

GUD METTE IL COMO NEL MIRINO

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