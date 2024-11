Gudmundsson lavora da solo al Viola Park, nel mirino c’è il Como. Lo staff medico resta cauto 

Vuole esserci in tutte le maniere alla ripresa del campionato, Albert Gudmundsson. E per farlo anche in questi giorni di vacanza, concessi a tutti gli altri da Raffaele Palladino, l’islandese ha lavorato da solo al Viola Park. Da solo, fino a un certo punto, perchè con lui ha faticato anche Danilo Cataldi, fermo anche lui per un problema fisico. Per Gud lo staff medico resta cauto, anche se verosimilmente potrebbe essere a disposizione per la trasferta di Como, alla ripresa della stagione. Con i lariani resta un punto interrogativo, ma magari servirebbero minuti per poi presentarsi alla sfida con l’Inter dopo aver completato il rodaggio.

Lui smania anche se è cosciente che non si possono correre rischi inutili. La stagione è lunga e questo suggerisce cautela, considerato il valore e l’importanza del giocatore per la Fiorentina. Anche per questo Gudmundsson vorrebbe esserci per dare una mano ai compagni che stanno attraversando un ottimo momento e hanno bisogno del loro uomo di maggiore talento. Gud lo sa e per questo lavoro, anche da solo, per esserci. Lo scrive La Nazione.