Il Napoli è in netto vantaggio per Amrabat, tra il cartellino e l’ingaggio il costo complessivo dovrebbe essere di 30 milioni. La Fiorentina vorrebbe strappare l’ok di Kumbulla, operazione che si aggira intorno ai 17 milioni, le trattative potrebbero essere però per giugno. A riportarlo è La Nazione.